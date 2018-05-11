Гассиев остановит Усика в поздних раундах — прогноз проспекта из США

Американский проспект тяжёлого веса Эндрю Табити (15-0, 12 КО) поделился мнением о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в его категории между украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), в котором определится победитель турнира Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

Табити признался, что изначально считал фаворитом Усика, но с течением времени стал больше склоняться к победе Гассиева.

«Я думаю, это будет хороший бой, — приводит слова Табити BoxingScene. — Изначально Усик у меня был фаворитом, и я думал, что он должен победить. Но по ходу турнира, наблюдая за Гассиевым, я пришёл к выводу, что Мурату по силам устроить апсет и победить Усика. Думаю, у Гассиева есть очень хороший шанс выиграть турнир. Предстоит прекрасный поединок, первые несколько раундов которого будут напоминать шахматную партию, но, полагаю, в итоге Гассиеву удастся остановить его ближе к концу боя».

Добавим, что ближайшей ночью в Лас-Вегасе (США) Табити проведёт поединок против нигерийца Латифа Кайоде (21-2, 16 КО).

Когда и где состоится бой Усик-Гассиев на данный момент не известно.

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