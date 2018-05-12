В Риге скоро стартует бой Артура Акавова и Гонсало Кории 

В Риге стартует титульный 12-раундовый бой псковского боксёра Артура Акавова и аргентинца Гонсало Кории: боксёры борются за титул временного чемпиона мира по версии WBO. Бой Акавова и Кории показывает в прямом эфире телеканал «Боец». Трансляцию можно посмотреть ЗДЕСЬ. Напомним, в случае победы Артур Акавов сможет претендовать на бой за титул чемпиона мира по версии WBO, которым сейчас владеет Билли Джо Сондерс. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».