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В Риге скоро стартует бой Артура Акавова и Гонсало Кории
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В Риге скоро стартует бой Артура Акавова и Гонсало Кории 

Псковская губерния 2 часа назад
Фото: Псковская губерния
В Риге стартует титульный 12-раундовый бой псковского боксёра Артура Акавова и аргентинца Гонсало Кории: боксёры борются за титул временного чемпиона мира по версии WBO. Бой Акавова и Кории показывает в прямом эфире телеканал «Боец». Трансляцию можно посмотреть ЗДЕСЬ. Напомним, в случае победы Артур Акавов сможет претендовать на бой за титул чемпиона мира по версии WBO, которым сейчас владеет Билли Джо Сондерс. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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