Джаретт Хёрд и Хайме Мунгуйя готовы к объединительному поединку

12 мая в Turning Stone Resort & Casino (Верона, штат Нью-Йорк, США) 21-летний мексиканский проспект Хайме Мунгуйя (29-0, 25 КО) с лёгкостью отобрал чемпионский пояс WBO в весе до 69,9 кг у американца Садама Али (26-2, 14 КО).

В послематчевом интервью промоутер мексиканца Фернандо Бельтран (Promociones Zanfer) заявил, что Мунгуйя сперва уничтожит всех в первом среднем дивизионе (до 69,9 кг), а затем поднимется и наведёт шороху в среднем классе (до 72,6 кг): «Мунгуйя защитит, объединит, уничтожит всех соперников по дивизиону, а затем пойдёт покорять средний вес. Ему только 21 год. Вскоре он станет настоящим идолом бокса».

Чемпион IBF и WBA Super американец Джарретт Хёрд (22-0, 15 КО) готов ко встрече с молодым мексиканцем. Мунгуйя также не собирается откладывать дело в долгий ящик: «Готов ко встрече со всеми: с Хёрдом, Головкиным, Альваресом. Хочу доказать, что готов драться на самом высоком уровне и против топ-оппозиции».

Не впечатлила победа Мунгуйи промоутера Лу Дибеллу (DiBella Entertainment). Функционер вспомнил, что до завоевания титула WBO Али боксировал в полусреднем весе (до 66,7 кг): «Делов-то, Мунгуйя побил полусредневеса Али. Посмотрим, что произойдёт, когда у мексиканца не будет такого преимущества в габаритах. Например, посмотрим, что произойдёт в поединке против Хёрда. Промоутер Бельтран знает, что Хёрд его бойцу не по зубам. Хёрд легко побил бы Мунгуйу».

«Не знаю, чем думала команда Али, — продолжает Дибелла. — Вы только взгляните на разницу в антропометрии (183 см роста у Мунгуйи против 175 см у Али — vRINGe). Было сразу понятно, что это какой-то дичайший мисматч. Сейчас они якобы готовы бросить Мунгуйу на кого-угодно, ведь по своим габаритам он скорее напоминает средневеса. Очень интригующий поединок получился у Мунгуйи и Али — битва средневеса против полусредневеса».

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