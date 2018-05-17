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Хайме Мунгуйя: Мечта — завоевать зелёно–золотой пояс WBC
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Хайме Мунгуйя: Мечта — завоевать зелёно–золотой пояс WBC 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
21-летний тихуанский чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) Хайме Мунгуйя (29-0, 25 KO), недавно избивший Садама Али, интересуется не проходными защитами, а объединительными поединками или боями с кем-то именитым в более тяжёлом дивизионе. Об этом он рассказал в эфире ESPN Deportes.
«Одну дверь заперли, но открылась другая, — философски относится он к запрету на бой 5 мая с Геннадием Головкиным. — Зато я показал, что могу боксировать в крупном шоу, и что мне ничто не помешает подарить фанатам классное представление».
Хайме рад успеху в прошлую субботу, но при этом не витает в облаках, понимая, что это лишь начало пути на топ-уровне.
«У меня много планов. Среди них — стать чемпионом WBC, взять этот зелёно-золотой пояс… Мы о нём все мечтаем», — добавил он.
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Ранее Мунгуйя заявил, что больше других реалистичных вариантов его интересует унификация с чемпионом WBC Жермеллом Чарло (30-0, 15 КО), и во вторую очередь — с чемпионом IBF/WBA Джарреттом Хёрдом (22-0, 15 КО).
Рослый мексиканец, однако, не исключает, что ему всё же удастся сразиться с победителем сентябрьского матча-реванша между лидерами среднего веса Головкиным (38-0-1, 34 КО) и Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), если такой будет организован.
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