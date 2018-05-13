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Мунгуйя нокаутировал Садама Али, Варгас победил Ованнисяна
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Мунгуйя нокаутировал Садама Али, Варгас победил Ованнисяна 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Vringe.com
В Вероне (штат Нью-Йорк, США) завершился вечер профессионального бокса, в рамках которого состоялось два титульных боя. Главным событием вечера стал бой между чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе Садамом Али и мексиканским проспектом Хайме Мунгуйя.
Поединок завершился победой претендента. Уже в первом раунде мексиканец дважды отправил Али на канвас ринга. Во втором раунде он вновь потряс соперника, заставив рефери снова открыть счёт. В четвёртой трёхминутке Мунгуйя провёл ещё одну жёсткую атаку, отправив соперника в очередной нокдаун. После этого рефери остановил бой, зафиксировав досрочную победу Мунгуйя. Таким образом уже в 21 год мексиканец стал чемпионом мира по версии WBO.
В соглавном событии вечера Рэй Варгас защитил титул по версии WBC во втором легчайшем весе от посягательств Азата Ованнисяна. Поединок прошёл в зрелищной борьбе, а по итогам 12 раундов судьи насчитали единогласную победу Варгаса — 118:110, 117:111, 116:112.
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