Садам Али оказался тяжелее Мунгуйа

12 мая в Вероне (штат Калифорния, США) состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого состоятся два титульных боя. В преддверии турнира его участники прошли официальную церемонию взвешивания.

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Садам Али показал на весах 69,4 кг, в то время как его соперник, мексиканский проспект Хайме Мунгуйя потянул на 69,3 кг.

В другом титульном бою встретится чемпион мира по версии WBC во втором легчайшем весе Рэй Варгас и претендент Азат Ованнисян. Вес чемпиона составил 54,4 кг, его конкурент показал на взвешивании 54,9 кг.