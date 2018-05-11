Ещё
Садам Али оказался тяжелее Мунгуйа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Садам Али оказался тяжелее Мунгуйа 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
12 мая в Вероне (штат Калифорния, США) состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого состоятся два титульных боя. В преддверии турнира его участники прошли официальную церемонию взвешивания.
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Садам Али показал на весах 69,4 кг, в то время как его соперник, мексиканский проспект Хайме Мунгуйя потянул на 69,3 кг.
В другом титульном бою встретится чемпион мира по версии WBC во втором легчайшем весе Рэй Варгас и претендент Азат Ованнисян. Вес чемпиона составил 54,4 кг, его конкурент показал на взвешивании 54,9 кг.
Чемпионат.com: последние новости
Х. Фьюри оказался легче Секстона Гроувз: надеюсь, Хэй решит больше не боксировать Стивенсон: Ковалёв не хочет драться со мной, а не наоборот
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеппельт опять разоблачает Россию99
В РФ нашли еще одну причину посадить Родченкова61
Медведев породил новый анекдот про Мутко506
«Зенит» рассматривает пять кандидатур на замену Манчини
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко600
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение