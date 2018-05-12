Ещё
Ломаченко и Линарес прошли взвешивание: результаты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ломаченко и Линарес прошли взвешивание: результаты 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Боксёры показали следующий вес:
Хорхе Линарес (44-3, 27 КО КО) — 61,1 кг  Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) — 61,1 кг  Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг)
ВНИМАНИЕ!
Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте сегодня днём по центральноевропейскому времени.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Боб Арум — о вариантах Ломаченко в лёгком весе Хьюи Фьюри нацелился на Джошуа: У него ещё не было таких как я Али, Мунгуйя, Варгас и Ованнисян прошли взвешивание: результаты и фото
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеппельт опять разоблачает Россию105
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко601
Медведев породил новый анекдот про Мутко506
«Зенит» рассматривает пять кандидатур на замену Манчини
В РФ нашли еще одну причину посадить Родченкова64
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение