Ломаченко и Линарес прошли взвешивание: результаты

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Боксёры показали следующий вес:

Хорхе Линарес (44-3, 27 КО КО) — 61,1 кг Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) — 61,1 кг Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг)

ВНИМАНИЕ!

Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте сегодня днём по центральноевропейскому времени.

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