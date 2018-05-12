Британцы провели танковые маневры на завершающем этапе учений в Эстонии

ТАЛЛИН, 12 мая — РИА Новости . Военнослужащие Великобритании провели танковые маневры в окрестностях города Валга для проверки возможностей тяжелой техники на местном ландшафте в ходе завершающего этапа крупнейших в истории Эстонии военных учений Siil-2018 ("Ёж-2018"), сообщила в субботу пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.

"В учениях для проверки возможностей тяжелой техники на местном ландшафте участвовали четыре танка Challenger 2 вооруженных сил Великобритании. По словам британских танкистов, местность была сложной для тяжелой техники, но учения прошли успешно", — говорится в сообщении.

Завершающая фаза учений началась в четверг и проходит в уездах Валга, Выру и Пылва на юго-востоке страны недалеко от границы с Россией, а также частично проходят на территории северной Латвии. Согласно сценарию учений, на Эстонию напало враждебное крупное соседнее государство Murinius, которое, судя по импровизированной карте, представленной на сайте «Кайтселиита», находятся на территории России.

Учения завершатся в воскресенье торжественным построением. С речью выступит командующий Силами обороны генерал Рихо Террас. Официальная дата окончания учений — 14 мая, когда колонны военной техники завершат передвижения по дорогам Эстонии в места постоянной дислокации.

В Эстонии со 2 по 14 мая проходят крупнейшие за всю историю независимости республики военные учения Siil-2018 ("Еж-2018"). В них принимают участие более 15 тысяч военнослужащих, членов военизированного ополчения «Кайтселиит» ("Союз обороны"), резервистов, полицейских, спасателей, а также союзников по НАТО и партнеров альянса из 15 стран: Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии. Число зарубежных военнослужащих составляет порядка 2 тысяч человек.