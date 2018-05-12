Городские бои запланированы на крупнейших для Эстонии международных учениях

Международные военные учения Siil-2018, крупнейшие в истории Эстонии, в субботу завершатся отработкой боев в городских условиях в городе Валга, сообщили в пресс-службе главного штаба сил обороны страны.

В боях будет задействовано примерно 2 тыс. военных, стрелковое оружие, пулеметы, бронетранспортеры PASI, боевые машины пехоты CV-90 и танки Challenger 2. Поддержку с воздуха будут оказывать вертолеты и штурмовики СУ-22 ВВС Польши, передает «Интерфакс»

В учениях участвуют примерно 15 тыс. человек, включая военных из стран НАТО и партнеров альянса, задействованы бронетехника и авиация.

Учения проходят у границ с Россией и в Северной Латвии, условный противник расположен на территории России и Белоруссии.

Напомним, международные военные учения проходят в Эстонии с 2 по 14 мая.