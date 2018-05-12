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Городские бои запланированы на крупнейших для Эстонии международных учениях
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Городские бои запланированы на крупнейших для Эстонии международных учениях 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Международные военные учения Siil-2018, крупнейшие в истории Эстонии, в субботу завершатся отработкой боев в городских условиях в городе Валга, сообщили в пресс-службе главного штаба сил обороны страны.
В боях будет задействовано примерно 2 тыс. военных, стрелковое оружие, пулеметы, бронетранспортеры PASI, боевые машины пехоты CV-90 и танки Challenger 2. Поддержку с воздуха будут оказывать вертолеты и штурмовики СУ-22 ВВС Польши, передает «Интерфакс».
В учениях участвуют примерно 15 тыс. человек, включая военных из стран НАТО и партнеров альянса, задействованы бронетехника и авиация.
Учения проходят у границ с Россией и в Северной Латвии, условный противник расположен на территории России и Белоруссии.
Напомним, международные военные учения проходят в Эстонии с 2 по 14 мая.
Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о профессионализме военнослужащих.
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