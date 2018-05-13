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В Эстонии завершились крупнейшие в истории страны военные учения
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В Эстонии завершились крупнейшие в истории страны военные учения 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 13 мая — РИА Новости. Крупнейшие в истории Эстонии военные учения Siil-2018 ("Ёж-2018") завершились в воскресенье торжественным построением, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
"Крупномасштабные учения Siil показали, что мы можем справиться не только с боями, но и с чем-то гораздо большим. Совместные действия различных государственных структур, которые мы отработали на этих учениях, это сила, которая не позволит нам сломаться", — сказал командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.
Командующий поблагодарил участвовавших в учениях союзников и партнеров, а также все общество Эстонии. «Учения не могли произойти в такой форме без народной поддержки. Благодарю землевладельцев и местных жителей, которые позволили нам пользоваться своими землями. Благодарю предпринимателей и работодателей, которые позволили своим работникам участвовать в учениях и предлагали различные льготы», — отметил Террас.
Крупномасштабные учения Siil, завершившиеся учебными боями в городе Валга, начались 2 мая. В ходе учений были разыграны различные сценарии, в рамках которых сотрудничество отрабатывали департамент полиции и погранохраны, спасательный департамент, военизированное ополчение «Кайтселиит» ("Союз обороны"), Силы обороны, местные самоуправления, а также другие организации и подразделения вооруженных сил союзников и партнеров.
В учениях, по уточненным данным, участвовало более 18 тысяч человек из 19 стран (ранее военные сообщали о 15 тысячах участников). Число зарубежных военнослужащих составило порядка 2 тысяч человек.
Согласно сценарию учений, на Эстонию напало враждебное крупное соседнее государство Murinius, которое, судя по импровизированной карте, представленной на сайте «Кайтселиита», находится на территории России.
Великобритания предоставила для учений различную боевую технику, в том числе танки Challenger 2 и боевые машины пехоты Warrior. Также в маневрах участвовали боевые машины пехоты CV90 из Дании, бронетранспортеры Sisu XA-188 и БМП CV90 эстонских сил обороны.
Были представлены 20 воздушных аппаратов, в том числе британские вертолеты Lynx Wildcat AH1 и американские UH-60 Black Hawk, французские истребители Mirage 2000 и польские штурмовики Su-22. Также в маневрах участвовали вертолеты R-44 Robinson и учебные реактивные самолеты L-39 ВВС Эстонии.
Учения «Ёж» впервые прошли в 2008 году. До нынешнего года крупнейшими учениями были маневры в 2015 году, в которых приняли участие около 13 тысяч военнослужащих.
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