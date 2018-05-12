Эндрю Табити нокаутировал Латифа Кайоде

Sam's Town Hotel & Gambling Hall, Лас-Вегас, штат Невада, США. Американец Эндрю Табити (16-0, 13 КО) нокаутировал в 6-м раунде Латифа Кайоде (21-3, 16 КО) из Нигерии.

Поединок проходил в неспешном темпе и особой зрелищностью не отличался — много возни, клинчей, удержаний рук соперника. Преимущество в скорости дало возможность Табити забирать раунды в свою копилку. Кайоде пытался работать первым номером, но действовал размашисто и предсказуемо. В 6-м раунде очередной бросок нигерийца завершился пропущенным апперкотом и ударом по корпусу — Кайоде рухнул на колено, после чего не пожелал возвращаться в бой. ВИДЕОЗАПИСЬ боя Табити-Кайоде (появится в скором времени)

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