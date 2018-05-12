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Табити нокаутировал Кайоде
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Табити нокаутировал Кайоде 

Чемпионат.com 35 минут назад
Фото: Vringe.com
В ночь с 11 на 12 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого очередной поединок на профессиональном ринге проводил проспект первого тяжёлого веса Эндрю Табити. Его соперником был экс-претендент на титул чемпиона мира, нигериец Латиф Кайоде.
Бой проходил в неспешном темпе с небольшим преимуществом Табити. В шестом раунде Кайоде решил пойти вперёд и пропустил жёсткую контратаку соперника. Тяжёлый апперкот в голову и точный удар по туловищу заставили нигерийца выбросить белый флаг — победа Табити техническим нокаутом.
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