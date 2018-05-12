Бешеный шаолиньский монах вышел на бой против короля муай-тай

Каждый выход Безумного монаха из Шао Линь на ринг превращается в настоящее шоу. Суровый боец, тренированный в легендарном монастыре, обычно не дает противнику ни одного шанса.

Однако, на сей раз ему пришлось столкнуться с Буакхау Пор Прамуком — человеком, уже долгие годы удерживающим звание Короля Муай-Тай. Лю Илун сумел приспособить технику классического китайского ушу к контактным и грубым ММА-боям. Конечно, Лю не использует шаолиньцюань в чистом виде — тут и типично тайская работа коленями, переходы в клинч и тому подобные доработки.

Буахав стал первым в мире тайским боксером, вышедшим на мировой ринг. Двукратный (притом, первый в истории) победитель гран-при К-1 World МАХ, настоящая легенда ринга.

Мы не будем даже намекать на исход боя, чтобы не портить вам удовольствие. Когда на ринге сходятся такие мэтры, видеть это нужно своими глазами.