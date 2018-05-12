Стивенсон хочет лететь в Британию и бить Беллью в реванше

Канадский чемпион мира WBC в полутяжёлом весе Адонис Стивенсон (29-1, 24 КО) дал понять, что ему интересен реванш с британцем Тони Беллью (30-2-1, 20 КО), ныне выступающим в супертяжёлой категории. Интересен настолько, что он готов покинуть домашнюю обитель и отправиться на Туманный Альбион.

Напомним, что в ноябре 2013 года Стивенсон остановил Беллью в 6-м раунде.

«Тони Беллью нуждается в реванше (со мной), потому что когда я проиграл (во втором раунде Дарнеллу Буну — прим. vRINGe), я знал только одно — что я получу реванш и нокаутирую обидчика. И я это сделал (в шестом раунде повторного боя — прим. vRINGe), — не без удовольствия вспоминает Адонис в интервью Sky Sports. — Ты должен ещё раз драться с парнем, который тебя нокаутировал, но только если этот парень — не я! Если мы с Беллью встретимся снова, я вновь его нокаутирую. Хотя это будет зрелищно».

«Я бы хотел выступить в Британии, у меня нет с этим проблем, — заверил Стивенсон. — Я отправлюсь в Британию и нокаутирую его там. У меня много британских фанатов, так что я приеду и сделаю это снова. У Эдди Херна есть наш номер, так что он может обсудить всё с Элом (Хэймоном)».

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Чемпион WBC также выразил сомнения относительно желания американского экс-чемпиона Андре Уорда (32-0, 16 КО) драться с ним, если тот решит возобновить карьеру: «Уорд может захотеть бой с Беллью, но он определённо не захочет драться со мной. Ещё когда у него были титулы, мы пытались договориться о поединке с ним, но он предпочёл завершить карьеру».

Добавим, что на 19 мая в Торонто (Канада) у Стивенсона запланирована защита против экс-чемпиона в двух категориях Баду Джека.

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