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Хорхе Линарес: Как профессионал Ломаченко еще учится
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Хорхе Линарес: Как профессионал Ломаченко еще учится 

Советский спорт 28 минут назад
Ломаченко — элитный любитель, но как профессионал он все еще учится. Я много работал в последних нескольких боях, чтобы подготовиться к нему. Я знал, что Ломаченко хочет драться, и я этого хотел. Поэтому я был уверен, что бой состоится.
Ломаченко и Линарес показали одинаковый вес перед боем
Два моих последних соперника были левшами. Мы выбрали их целенаправленно. К бою против Ломаченко я готовился психологически и физически, и теперь он у меня на мушке, — сказал Линарес. Бой Хорхе Линареса и Василия Ломаченко состоится утром 13 мая в Нью-Йорке.
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