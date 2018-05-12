Обновился рейтинг WBC: Хитров вошёл, Баранчик выбыл

В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирного боксёрского совета (WBC). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.

Тяжёлый вес (до 90,7 кг)

Дмитрий Кудряшов (Россия) поднялся с 9-й позиции на 8-ю — Константин Беженару (Молдова) поднялся с 11-й позиции на 10-ю Второй средний вес (до 76,2 кг)

Азизбек Абдугофуров (Узбекистан) вошёл в топ-15 и занял 13-ю позицию

Матвей Коробов (Россия) опустился с 14-й позиции на 15-ю Средний вес (до 72,6 кг)

Евгений Хитров (Украина) вошёл в топ-15 и занял 13-ю позицию

Полусредний вес (до 66,7 кг)

Константин Пономарёв (Россия) опустился с 9-й позиции на 10-ю Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

Денис Шафиков (Россия) опустился с 13-й позиции на 14-ю Второй легчайший вес (до 55,3 кг)

— Азат Ованнисян (Армения) поднялся с 9-й позиции на 8-ю Легчайший вес (до 53,5 кг)

Жанат Жакиянов (Казахстан) опустился с 11-й позиции на 12-ю ВСЕ РЕЙТИНГИ

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