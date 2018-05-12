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Обновился рейтинг WBC: Хитров вошёл, Баранчик выбыл
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Обновился рейтинг WBC: Хитров вошёл, Баранчик выбыл 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирного боксёрского совета (WBC). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.
Тяжёлый вес (до 90,7 кг)
Дмитрий Кудряшов (Россия) поднялся с 9-й позиции на 8-ю  — Константин Беженару (Молдова) поднялся с 11-й позиции на 10-ю  Второй средний вес (до 76,2 кг)
Азизбек Абдугофуров (Узбекистан) вошёл в топ-15 и занял 13-ю позицию
Матвей Коробов (Россия) опустился с 14-й позиции на 15-ю  Средний вес (до 72,6 кг)
Евгений Хитров (Украина) вошёл в топ-15 и занял 13-ю позицию
Полусредний вес (до 66,7 кг)
Константин Пономарёв (Россия) опустился с 9-й позиции на 10-ю  Первый полусредний вес (до 63,5 кг)
Сергей Липинец (Россия) поднялся с 9-й позиции на 8-ю  — Иван Баранчик (Беларусь), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15  Второй полулёгкий вес (до 59 кг)
Денис Шафиков (Россия) опустился с 13-й позиции на 14-ю  Второй легчайший вес (до 55,3 кг)
— Азат Ованнисян (Армения) поднялся с 9-й позиции на 8-ю  Легчайший вес (до 53,5 кг)
Жанат Жакиянов (Казахстан) опустился с 11-й позиции на 12-ю  ВСЕ РЕЙТИНГИ
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