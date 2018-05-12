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Видео боя: Девин Хэйни — Мейсон Менард
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Видео боя: Девин Хэйни — Мейсон Менард 

Vringe.com 40 минут назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Девином Хэйни и Мейсоном Менардом, который состоялся 11 мая 2018 года в Филадельфии (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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