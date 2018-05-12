Ещё
М. Гарсия и Истер проведут объединительный поединок 28 июля
Далее:
Читайте также:
Ещё

М. Гарсия и Истер проведут объединительный поединок 28 июля 

Чемпионат.com 38 минут назад
28 июля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоится масштабный вечер бокса. По сведениям источников, главным его событием станет объединительный поединок в лёгком весе (до 61,2 кг) между чемпионом мира по версии WBC Майки Гарсией и чемпионом по версии IBF Робертом Истером, сообщает RingTV.
Предыдущий поединок Гарсия провёл в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), победив Сергея Липинца и завоевав титул по версии IBF. После этого Гарсия принял решение вернуться в лёгкий вес. Что касается Истера, то он в январе этого года провёл третью защиту титула, победив Хавьера Фортуну.
Чемпионат.com: последние новости
WBA представила особый пояс на бой Ломаченко — Линарес Де ла Хойя — Головкину: хватит плакать и бояться Табити нокаутировал Кайоде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британских фанатов обучили, как надо пить с русскими62
Голкиперу белорусов стало стыдно возвращаться домой29
В России вступились за разоблачителя допинга43
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко605
Медведев породил новый анекдот про Мутко507
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение