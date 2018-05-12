М. Гарсия и Истер проведут объединительный поединок 28 июля

28 июля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоится масштабный вечер бокса. По сведениям источников, главным его событием станет объединительный поединок в лёгком весе (до 61,2 кг) между чемпионом мира по версии WBC Майки Гарсией и чемпионом по версии IBF Робертом Истером , сообщает RingTV.

Предыдущий поединок Гарсия провёл в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), победив Сергея Липинца и завоевав титул по версии IBF. После этого Гарсия принял решение вернуться в лёгкий вес. Что касается Истера, то он в январе этого года провёл третью защиту титула, победив Хавьера Фортуну.