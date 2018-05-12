«Кулачный бой» сурков попал на видео

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости . В Китае очевидцы сняли на видео драку двух сурков на проезжей части. Как сообщает CCTV, инцидент произошел в провинции Ганьсу на северо-западе страны.

По словам очевидцев, драка между грызунами произошла из-за самки: один из сурков ухаживал за потенциальной партнершей, когда появился его соперник.

На кадрах видно, как млекопитающие встали на задние лапы и сцепились в «кулачном бою». Услышав звук приближающегося автомобиля, сурки закончили «поединок» и поспешили убежать с трассы.