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«Кулачный бой» сурков попал на видео
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«Кулачный бой» сурков попал на видео 

РИА Новости 7 минут назад
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Китае очевидцы сняли на видео драку двух сурков на проезжей части. Как сообщает CCTV, инцидент произошел в провинции Ганьсу на северо-западе страны.
По словам очевидцев, драка между грызунами произошла из-за самки: один из сурков ухаживал за потенциальной партнершей, когда появился его соперник.
На кадрах видно, как млекопитающие встали на задние лапы и сцепились в «кулачном бою». Услышав звук приближающегося автомобиля, сурки закончили «поединок» и поспешили убежать с трассы.
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