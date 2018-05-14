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Альварес: Никаких сомнений, я побью Ковалёва и заберу его титул
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Альварес: Никаких сомнений, я побью Ковалёва и заберу его титул 

Vringe.com 16 минут назад
Фото: Vringe.com
Колумбийский «Шторм» Элейдер Альварес (23-0, 11 КО) не сомневается в том, что 4 августа в Hard Rock Hotel & Casino (Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США) одолеет чемпиона WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Сергея Ковалёва (32-2-1, 28 КО).
«Мотивация зашкаливает, — признаётся претендент. — Наконец-то мне предстоит бой против топового бойца. А Ковалёв — это лидер дивизиона. Я уже давно пытаюсь оспорить чемпионский титул, чтобы показать всему миру свой класс. И наконец-то мне выпала такая возможность».
«Это будет чертовски непросто, но я сделаю всё ради победы. Это словно осуществление мечты. Меня мотивируют новые вызовы. Чем сложнее соперник, тем лучше я выгляжу в ринге. Повторюсь, Ковалёв — очень хорош! Джеб, техника, отличные и мощные удары. Но мой тренер знает, как его одолеть. И я не сомневаюсь в том, что стану следующим чемпионом мира», — заявил претендент из Колумбии.
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