Альварес перед боем с Ковалёвым: Больше не хочу ничего слышать о Стивенсоне

Не ранее 4 августа на ринге Etess Arena в Атлантик-Сити (США) подерутся проживающий в США российский чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв (32-2-1, 28 КО) и обитатель Канады родом из Колумбии Элейдер Альварес (23-0, 11 КО). Вчера бойцы встретились в городе, который примет это шоу, и расшаркались в «респектах». Никакого негатива между боксёрами замечено не было.

Ковалёв: «Альварес давно заслужил свой шанс, но Чикенсон постоянно его динамил, как и меня. Я же хочу драться с лучшими в дивизионе. Элейдер согласился на бой без колебаний: я это уважаю».

Альварес: «Счастлив. Как только мне предложили бой, я тут же сказал „да“. Не передать, сколько я дожидался этого момента. И я больше не хочу ничего слышать о Стивенсон. Весь фокус — на Ковалёве».

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