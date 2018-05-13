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Альварес перед боем с Ковалёвым: Больше не хочу ничего слышать о Стивенсоне
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Альварес перед боем с Ковалёвым: Больше не хочу ничего слышать о Стивенсоне 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Не ранее 4 августа на ринге Etess Arena в Атлантик-Сити (США) подерутся проживающий в США российский чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв (32-2-1, 28 КО) и обитатель Канады родом из Колумбии Элейдер Альварес (23-0, 11 КО). Вчера бойцы встретились в городе, который примет это шоу, и расшаркались в «респектах». Никакого негатива между боксёрами замечено не было.
Ковалёв: «Альварес давно заслужил свой шанс, но Чикенсон постоянно его динамил, как и меня. Я же хочу драться с лучшими в дивизионе. Элейдер согласился на бой без колебаний: я это уважаю».
Альварес: «Счастлив. Как только мне предложили бой, я тут же сказал „да“. Не передать, сколько я дожидался этого момента. И я больше не хочу ничего слышать о Стивенсон. Весь фокус — на Ковалёве».
Читайте также: Менеджер Альвареса доволен: Ковалёв популярнее Стивенсона в США  Элейдер был обязательным претендентом для чемпиона WBC Адониса Стивенсона с ноября 2015 года (!), но сюрреалистичная ситуация с тамошним обладателем титула привела к тому, что колумбиец так и не получил свой шанс.
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