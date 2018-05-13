Фьюри вернулся с досрочной победой, победив Секстона ещё до середины боя

Bolton Whites Hotel, Болтон, Англия. Не выступавший со дня поражения в сентябре чемпиону WBO в супертяжёлом весе Джо Паркеру британец Хьюи Фьюри (21-1, 11 КО) по возвращению в ринг сорвал злость на соотечественнике Сэме Сэкстоне (24-4, 9 КО) — остановил того в 5-м раунде встречи.

Как и ожидалось, Хьюи начал с джеба и дальней дистанции, тогда как Сэкстон не менее ожидаемо пытался подойти поближе и устроить махач. У первого получалось явно лучше.

В 3-м раунде Сэм действовал немного эффективнее, но его усилий всё равно было недостаточно, чтобы брать очки по итогам трёх минут: Фьюри оказался быстрее и техничнее.

Читайте также: Фьюри нацелился на Джошуа: У него ещё не было таких как я Сэкстон за счёт характера потихоньку втягивался в бой, и в 4-м раунде выглядел уже вполне неплохо. Правда, незадолго до гонга пропустил правый кросс и упал в нокдаун.

Минуты перерыва Сэму хватило для восстановления: он сходу пошёл вперёд в надежде зацепить Хьюи чем-то помощнее. И снова нарвался на контрудар справа. Падение, отсчёт — и отмашка. Чемпион Британии был не в состоянии продолжать встречу, и распрощался с национальным титулом. ТКО 5.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Фьюри–Сэкстон (появится позднее)

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