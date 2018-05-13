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Гловацки нокаутировал Сильгадо
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Гловацки нокаутировал Сильгадо 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
12 мая в польском городе Влач состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок с участием экс-чемпиона мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Кшиштофа Гловацки. Его соперником был колумбиец Сантандер Сильгадо.
Конкурентного противостояния в этом бою не получилось. Гловацки уже в первом раунде обрушил на противника град атак, заставив того сразу же капитулировать. Для Кшиштофа эта победа стала уже второй в 2018 году и четвёртой кряду после утраты титула в бою с Александром Усиком в сентябре 2016 года.
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