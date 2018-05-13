Гловацки нокаутировал Сильгадо

12 мая в польском городе Влач состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок с участием экс-чемпиона мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Кшиштофа Гловацки. Его соперником был колумбиец Сантандер Сильгадо.