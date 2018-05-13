Кшиштоф Гловацки повторил успех Кудряшова, быстро нокаутировав Сильгадо

Hala Sportowa, Валч, Польша. Бывший обладатель пояса WBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг) Кшиштоф Гловацки (30-1, 19 КО) довёл число побед до трёх десятков, причём сделал это сегодня очень убедительно — нокаутом на старте боя против колумбийца Сантандера Сильгадо (28-5, 22 КО).

Боя как такового не получилось — поляк буквально снём несобранного противника, так и не успевшего понять, зачем было так далеко ехать ради нескольких секунд топтания на ринге. КО 1.

Напомним, полтора года назад также в 1-м раунде Сантандера уничтожил Дмитрий Кудряшов . Что касается Гловацки, то после поражения от Александра Усика у него за плечами уже четыре выигранных боя.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Гловацки–Сильгадо (появится позднее)

В андеркарде выступил 22-летний харьковский средневес (до 72,6 кг) Фёдор Черкашин (8-0, 5 КО). Для победы над Даниэлем Урбански (21-24-3, 5 КО) ему также хватило меньше раунда — местный джорнимен упал после хука в печень. КО 1.

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