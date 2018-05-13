Конлан прошёл всю дистанцию, Лопесу хватило одного раунда

Madison Square Garden, Нью-Йорк, США. 8-раундовый бой в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Теофимо Лопесом (9-0, 7 КО) и бразильцем Витором Фрейтасом (14-2, 8 КО) завершился уже в стартовой трёхминутке победой бойца из США.

Прошло всего 64 секунды боя, как Лопес достал Фрейтаса правым прямым. Несмотря на то, что визуально чистого попадания не получилось, Фрейтас рухнул на канвас и отказался от продолжения боя.

Лопес же отпраздновал победу странным танцем:

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Лопес-Фрейтас (возможно, появится в скором времени)

Ирландский проспект полулёгкого веса (до 57,2 кг) Майкл Конлан (7-0, 5 КО) одержал победу решением судей над Ибоном Ларринагой (10-2, 2 КО) из Испании. Конлан контролировал ход встречи, а в 5-м раунде потряс оппонента, но до нокдауна дело не дошло. Ларринага стойко перенёс всё то, что предложил ему Конлан. Ирландскому проспекту пришлось удовлетвориться победой единогласным судейским решением (трижды 80:72).

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Конлан-Ларринага (появится в скором времени)

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