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Карлос Адамес победил Алехандро Барреру в яркой драке
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Карлос Адамес победил Алехандро Барреру в яркой драке 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Madison Square Garden, Нью-Йорк, США. 10-раундовый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг) между доминиканцем Карлосом Адамесом (14-0, 11 КО) и мексиканцем Алехандро Баррерой (29-5, 18 КО) завершился победой единогласным судейским решением боксёра из Доминиканской Республики.
После относительно скучной стартовой трёхминутки в дальнейшем бойцы устроили настоящее побоище в ринге. Адамес действовал первым номером, но и Баррера был не против зарубиться с более мощным оппонентом. Тем не менее, преимущество (особенно в первой половине боя) было за Адамесом. Во второй половине боя доминиканец поменял план на поединок — действовал от оппонента, дал поработать первым номером Баррере. Бой выровнялся, а 7-й и 8-й раунды взял мексиканец. Решающий раунд прошёл в яростном обмене ударов. Вердикт судей: 97:93, 96:94 и 98:92 в пользу Адамеса. ВИДЕОЗАПИСЬ боя Адамес-Баррера (появится в скором времени)
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