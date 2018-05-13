Рэй Варгас защитил титул от посягательств Азата Ованиссяна

Turning Stone Resort & Casino, Верона, штат Нью-Йорк, США. Бой между чемпионом WBC во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Рэем Варгасом (32-0, 22 КО) из Мексики и Азатом Ованнисяном (14-3, 11 КО) из Армении завершился победой действующего обладателя титула.

Поединок начался без разведки. Боксёр из Армении потряс Варгаса левым хуком, сумел навязать драку. Но действуя чересчур однообразно (заряжен на левый свинг), Ованнисян вскоре потерял преимущество. А размашистые промахи, вкупе с работой по корпусу от Варгаса, завершились для армянского слаггера тем, что ещё до середины поединка он выглядел сильно уставшим.

Тем не менее, Ованнисян продолжал работать первым номером, а Варгас продолжал усложнять себе жизнь, пропуская множество тяжёлых и размашистых ударов от претендента и работая очень скупо.

В 7-м раунде рефери предупредил Ованнисяна за опасные движения головой, а уже в следующей трёхминутке армянин таки посёк чемпиона после очередного бодания. Правда, снятие зачётного балла не последовало. В 9-м раунде включился Варгас — пуще прежнего потрепал корпус претендента, заставив того перейти в режим выживания и наматывать круги по рингу.

В 12-м раунде Ованнисян посёк Варгаса возле второго глаза. Почувствовав, что в таком близком поединке победу ему не отдадут, армянин попытался пойти ва-банк, но не преуспел.

Судейский вердикт: 119:110, 117:111, 116:112 в пользу Варгаса.

Отметим, что статистика точных ударов была в пользу претендента.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Варгас-Ованнисян (появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.