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Видео боя: Василий Ломаченко — Хорхе Линарес
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Видео боя: Василий Ломаченко — Хорхе Линарес 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом, который состоялся 12 мая 2018 года в Нью-Йорке (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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