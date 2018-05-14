Боб Арум: Ломаченко доказал, что является настоящим бойцом — интервью

12 мая в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden украинец Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) покорил третью весовую категорию, досрочно управившись с венесуэльским чемпионом WBA, обладателем титула журнала The Ring Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО).

Хорошо то, что хорошо кончается — репортаж о бое Линарес−Ломаченко от vRINGe

Промоутер Ломаченко Боб Арум (Top Rank Promotions) доволен выступлением подопечного, о чём не преминул сообщить в интервью корреспонденту BoxingTalk.

— Поздравляю с отличным шоу. Несколько слов о главном поединке вечера?

— Невероятный бой. Конечно же я знал, что Ломаченко является уникальным талантом. А вчера он доказал, что также является настоящим бойцом. Потрясающее выступление. Забудьте на минутку о его таланте. Вчера он залихватски обменивался ударами с Линаресом, а затем нокаутировал того ударом по корпусу. Просто круто!

— Вы догадывались, что этот поединок будет очень непростым для Ломаченко?

— Я знал, что всё сложится именно так. Кроме нокдауна. Вот это меня всё-таки удивило. В любом случае, у меня Ломаченко был впереди. Без понятия, как один из судей сумел разглядеть преимущество Линареса. У меня Василий вёл бой со счётом 6:3.

Фото судейской карты поединка между Линаресом и Ломаченко

— Лично я отдал Линаресу первый, шестой и седьмой раунды. Учитывая, что в 6-м был нокдаун, на моей карте впереди был Ломаченко со счётом 86:84.

— Вот именно. Мне кажется, у всех должен был быть такой же счёт.

— Но бой сложился очень непросто для Ломаченко. В связи с этим интересует такой момент. Насколько высоко он ещё сможет подняться в весе? И нет ли у вас переживаний по поводу его перспектив в лёгком дивизионе?

— Сперва ему предстоит привыкнуть к дивизиону. Посмотрим, как у него пройдёт этот процесс. Ему и дальше предстоит боксировать в лёгком весе. Вскоре получим ответы.

— Скорее всего 25 августа Ломаченко проведёт объединительный бой против (чемпиона WBO) Раймундо Бельтрана . Верно?

— Такие разговоры действительно ведутся. Шансы очень высоки. Надеюсь, уже на следующей неделе окончательно согласуем условия боя и закроем сделку.

— Как считаете, у Бельтрана (который также является бойцом Арума) есть шансы?

— У всех теперь есть шансы, ведь все эти парни гораздо крупнее Ломаченко. Пускай Бельтран достаточно таки медлителен, но у него в кулаках невероятная мощь.

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