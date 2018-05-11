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Ломаченко и Линарес встретились на финальной пресс-конференции: цитаты
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Ломаченко и Линарес встретились на финальной пресс-конференции: цитаты 

Vringe.com 11 мая 2018
Фото: Vringe.com
На состоявшейся накануне финальной пресс-конференции украинский претендент Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и венесуэльский чемпион WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели традиционную дуэль взглядов (фото и видео), а также обменялись не менее традиционными заявлениями.
Уже 12 мая на арене легендарного спорткомплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) бойцам предстоит выявить сильнейшего.
Линарес: «Два последних поединка я целенаправленно провёл против бойцов, которые дерутся в правосторонней стойке. Я готовился к бою против Ломаченко. Я очень хотел этого поединка. И Ломаченко тоже. Поэтому я очень рад и благодарю промоутеров за то, что они сумели договориться. Я готов и психологически, и физически».
Ломаченко: «Хочу поблагодарить Линареса за то, что принял мой вызов. В субботу вечером мы устроим отличный поединок и выясним, кто же из нас лучше. Как пройдёт поединок? Без понятия. Это бокс. Это бой. Скоро узнаем».
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