Ломаченко не дрался с бойцом вроде Линареса, прошедшим ад — президент GBP

Венесуэльский чемпион мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) через несколько часов защитит титул в бою с фаворитом Василием Ломаченко (10-1, 8 КО), поскольку закалён в самых неприятных ситуациях, которые случались в его 16-летней карьере. Так считает (или просто говорит ради красного словца) президент Goden Boy Promotions Роберт Диас.

«Все только и говорят, что «Хорхе ещё не встречался с бойцом уровня Ломаченко», что это самый лучший его противник и наибольший вызов Линаресу. Всё это так. Но и Ломаченко ещё не боксировал против бойца уровня Хорхе. Вот почему это особенный бой. Такое не пропускают. Выиграют фанаты», — рекламирует функционер предстоящий поединок.

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По словам Диаса, уверенности в своём бойце ему придаёт знание, что Хорхе «побывал в аду и вернулся».

«Он добирался до высочайших вершин, падал вниз. И при этом он чемпион в трёх весах, который не раз ездил в Англию, где у него поначалу, наверное, два-три фаната было, и один с венесуэльским флагом. Своим боксом он завоевал тамошних фанатов», — рассказал Диас на финальной пресс-конференции.

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