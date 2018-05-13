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Кострома примет лучших молодых боксеров Центральной России
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Кострома примет лучших молодых боксеров Центральной России 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме с 14 по 19 мая на базе спортивной школы № 4 пройдёт Первенство Центрального Федерального округа России по боксу среди юношей 15-16 лет, сообщает городская администрация.
На соревнования приедут сильнейшие спортсмены сборных команд субъектов Центральной России в 13-ти весовых категориях. От нашего региона выступят 17 боксёров.
Данные соревнования станут отборочными к Первенству России по боксу среди юношей. Оно пройдёт в конце июля в Тюмени.
15 мая соревнования начнутся в 15:00 с торжественного открытия. Предварительные бои пройдут с 15:30 — 19:00. 16, 17 и 18 мая начало боёв в 15:00  19 мая 12:00 начнутся финальные бои во всех весовых категориях, пройдет награждение и торжественное закрытие соревнований.
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