Промоутер: Флойд был зол на Дэвиса — хотел, чтобы Ломаченко его уничтожил

В апреле экс-лидер рейтинга P4P, а нынче успешный промоутер Флойд Мэйуэзер-младший (Mayweather Promotions) шокировал сообщением о том, что ведёт переговоры с компанией Top Rank Promotions о возможном поединке действующего лидера P4P Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) против своего бойца Жервонты Дэвиса (20-0, 19 КО).

Глава Top Rank Боб Арум считает, что инициированием переговоров Мэйуэзер всё же преследовал совершенно другую цель — поставить на место зарвавшегося бойца: «Мне сложно это комментировать. Всё же с Флойдом разговаривал не я, а (президент компании) Тодд Дюбёф. Лучше спросить у него, а ещё лучше у Мэйуэзера. Но как мне показалось, Флойд просто был зол на Жервонту. Настолько зол, что хотел бросить парня на растерзание. Хотел увидеть, как Ломаченко уничтожит Дэвиса».

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Напомним, Ломаченко 12 мая завоевал титул WBA в лёгком весе (до 61,2 кг), побив венесуэльца Хорхе Линареса (44-4, 27 КО). Украинец также обладает титулом по версии WBO в весе до 59 кг. Вскоре Ломаченко предстоит решить, в каком дивизионе он продолжит карьеру и освободить один из занимаемых титулов.

Дэвис же является «суперчемпионом» WBA в весе до 59 кг — в апреле подопечный Мэйуэзера побил аргентинского панчера Хесуса Куэйяра (28-3, 21 КО) и завладел вакантным титулом.

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