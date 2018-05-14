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Баррига побил Мендосу и стал обязательным претендентом по линии IBF
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Баррига побил Мендосу и стал обязательным претендентом по линии IBF 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
SM City North EDSA Skydome, Кесон-Сити, Филиппины. 24-летний филиппинец Марк Энтони Баррига (9-0, 1 КО) играючи перебоксировал 38-летнего колумбийца Габриэля Мендосу (29-6-2, 23 КО) и завоевал статус обязательного претендента на титул по версии IBF в минимальном весе (до 47,6 кг), действующим чемпионом которой является японец Хирото Кёгучи (9-0, 7 КО). Мендоса работал агрессором, первым номером, но катастрофически не поспевал за юрким оппонентом. Также отчётливо Баррига превосходил Мендосу в мастерстве. Так и не сумев за все отведенные 12 раундов отыскать нужные контраргументы, ветеран из Колумбии в конце поединка выслушал неутешительный, но справедливый судейский вердикт не в свою пользу: дважды 120:108 и 119:109.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Баррига-Мендоса (появится в скором времени)
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