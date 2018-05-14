Мунгуйя: Посмотрим, боится ли меня Головкин

Новоиспечённый чемпион мира по версии WBO в суперполусреднем весе (до 69,9 кг) мексиканец Хайме Мунгуйя (29-0, 25 КО) не планирует задерживаться в нынешней категории. По его словам, уже в следующем году запланирован переход в средний вес (до 72,6 кг), где Хайме больше всего интересны поединки с состоявшимися звёздами — соотечественником Канело Альваресом (49-1-2, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО).

Напомним, что накануне в Нью-Йорке (США) Мунгуйя отобрал титул у американца Садама Али , остановив его за четыре раунда.

«В следующем году я бы хотел подняться в средний вес к Канело и Головкину, так как они не дали мне возможности (сразиться с Головкиным 5 мая). Вот тогда и посмотрим, боится меня Геннадий или нет», — приводит слова Мунгуйи BoxingScene.

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