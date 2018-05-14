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Промоутер Бриедиса: бой Майриса с Гассиевым убьёт интригу в WBSS
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Промоутер Бриедиса: бой Майриса с Гассиевым убьёт интригу в WBSS 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Промоутер Аль Сиеста, работающий с экс-чемпионом мира по версии WBC и полуфиналистом турнира Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе Майрисом Бриедисом, поделился мнением о возможном участии своего подопечного в финальном бою.
«Я не верю, что Бриедис сразится с Гассиевым вместо Усика — для организаторов WBSS это будет просто убийство интриги. Конечно, если Александр не сможет драться из-за травмы, то Майрису придётся выйти на ринг с Муратом, но это единственный вариант для такого боя», — сказал Сиеста FightTalk.
Напомним, в финале WBSS должны встретиться чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов по версиям WBA Super и IBF Мурат Гассиев, но их запланированный на 12 мая в Саудовской Аравии бой был отложен из-за травмы украинца.
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