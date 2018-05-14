У Силлаха быстрые руки, а я хочу закатить классный бой — Фонфара

16 июня экс-претендент в полутяжёлом весе Анджей Фонфара (29-5, 17 КО) вернётся на ринг в бою против украинского джорнимена, также бывшего экс-претендента Исмаила Силлаха (25-5, 19 КО). Камбэк запланирован в тяжёлом дивизионе, и польский боксёр уверяет, что все свои достоинства из 79,4 кг до перенесёт в 90,7 кг.

«Я по-прежнему буду рассчитывать на свою скорость, высокий темп, мобильность и множество ударов. Обычно крузера такого не ожидают», — цитирует его Fightnews.com.

Поединок состоится на Torwar Arena в польской столице — через дорогу от домашней арены любимчиков Фонфары, местного футбольного клуба «Легия».

«У Силлаха быстрые руки, — лаконично описал противника поляк. — Он провёл классный бой с Мастернаком, конкурентный и равный до последней секунды. Оба падали. Хочу закатить классный бой, а не какое-то повидло. Тем более, в Варшаве».

По словам Анджея, ему нужно «два-три боя», прежде чем он снова бросит вызов сильнейшим.

Читайте также: Силлах уже знает, что делать дальше после нокаута от Папина

Напомним, летом 2017 года Фонфара во 2-м раунде пал под ударами чемпиона WBC Адониса Стивенсона, а Силлах осенью того же сезона в стартовой трёхминутке был нокаутирован проспектом Алексеем Папиным.