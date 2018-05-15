Беллью хочет реванш со Стивенсоном, грозится быстро того «вынести»

В эту субботу чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адонис Стивенсон (29-1, 24 KO) проведёт бой с Баду Джеком, и в случае успеха вполне может согласиться на матч-реванш с нынешней британской звездой Тони Беллью (30-2-1, 20 КО), но уже в более упитанном весе. Ливерпулец в такой вариант слабо верит.

Напомним, осенью 2013 года Стивенсон в 6-м раунде нокаутировал Беллью. Адонис с тех пор каким-то поразительным образом пятый год остаётся с титулом, не проводя обязательных защит.

«Максимум, куда я согласен опуститься — это около 89 кг. Стивенсон легко делает 79,4 кг, так что, полагаю, гутарит о весе 84-86 кг. А я туда уже не засушусь, — сказал Беллью в эфире Sky Sports. — Мы могли бы подраться, если бы он поднабрал мессы, но, вижу, Стивенсону хочется, чтобы всё было ему на руку».

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Стивенсон-Беллью

По мнению Тони, «всем плевать на Адониса, так как никто уже не знает, кто он такой».

«Фактически, я — самое громкое имя у него в послужном списке, не считая Чеда Доусона. Сейчас мне было бы очень в кайф его вынести, потому что он единственный, кто реально меня побил. То поражение преследует меня по сей день. Жаль, но он никогда не согласится подраться со мной в тяжёлом весе. А если согласится, его ждёт нокаут, причём значительно более быстрый, чем в нашем прошлом бою», — отметил британец.

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