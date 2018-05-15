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Эдди Херн — о поединке между Беллью и Уордом
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Эдди Херн — о поединке между Беллью и Уордом 

Vringe.com 33 минуты назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, некогда лучший боксёр планеты американец Андре Уорд (32-0, 16 КО) заявил, что его не интересует поединок против британца Тони Беллью (30-2-1, 20 КО). Но по словам Эдди Херна (Matchroom Boxing), промоутера Беллью, такой бой всё же может состояться.
«Я встречался с людьми из команды Уорда. И они дали мне положительный ответ. Вопрос в том, сумею ли я обеспечить многомиллионный гонорар для Тони. Одним словом, увидим», — интригует промоутер.
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Напомним, после двух кряду побед над экс-доминатором полутяжёлого дивизиона россиянином Сергеем Ковалёвым (32-2-1, 28 КО) Уорд решил повесить перчатки на гвоздь. Американец занят на съёмках фильма Крид 2, а также в шоу  Претендент.
Беллью в мае 2018-го года одержал вторую кряду знаковую победу, вновь уничтожив соотечественника Дэвида Хэя (28-4, 26 КО). После поединка Беллью намекнул на то, что завершит карьеру, если не последует парочки достойных в финансовом плане предложений.
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