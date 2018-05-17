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Промоутер Головкина анонсировал шоу SuperFly 3
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Промоутер Головкина анонсировал шоу SuperFly 3 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
По данным ESPN, промоутер Том Лёффлер (360/GGG Promotions), известный прежде всего совместной работой с чемпионом-средневесом Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), готовит третье шоу из популярной серии SuperFly — вечер бокса с участием бойцов второго наилегчайшего веса (до 52,2 кг).
Предварительно SuperFly 3 состоится в Южной Калифорнии 8 сентября с телетрансляцией на кабельном телеканале НВО.
Вероятно, в главном событии вечера чемпион WBC Срисакет Сор Рунгвисаи (44-4-1, 39 КО) из Таиланда встретится в реванше с мексиканцем Хуаном Франсиско Эстрадой (36-3, 25 КО) — первый поединок между бойцами состоялся 24 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США) в рамках шоу SuperFly 2 и завершился победой Рунгвисаи решением большинства судей.
Не щадя живота своего — репортаж vRINGe о поединке Рунгвисаи−Эстрада
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