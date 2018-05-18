Ещё
Реванш Головкина и Альвареса уже 15 сентября? Де Ла Хойя излучает оптимизм
Далее:
Читайте также:
Ещё

Реванш Головкина и Альвареса уже 15 сентября? Де Ла Хойя излучает оптимизм 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Любителям бокса, которые жаждут продолжения выяснения отношений Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО), не стоит терять надежды увидеть их реванш уже 15 сентября. Во всяком случае, глава компании Golden Boy Promotions и промоутер Канело Оскар Де Ла Хойя не скрывает оптимизма и доволен тем, как всё продвигается.
Напомним, что первый бой Альварес и Головкин провели в сентябре прошлого года, завершив встречу вничью. Реванш планировался на 5 мая, но из-за провальных допинг-тестов мексиканца сорвался, и в итоге в назначенную дату Геннадий менее чем за два раунда расправился с Ванесом Мартиросяном.
«Я на 75 процентов уверен, что мы сможем договориться и провести реванш в сентябре, поскольку очень уж пренебрежительные заявления доносятся со стороны команды Головкина. Хотя, конечно, каждый использует свою тактику для переговоров, — цитирует Де Ла Хойю AFP. — Тем не менее, могу сказать, что сейчас я процентов на 75 уверен (в том, что бой состоится) и счастлив процессам, происходящим в последние несколько дней».
Читайте также: У Канело довольны шумихой: реванш с Головкиным будет ещё резонанснее
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
«Два-три боя — и на Головкина»: Чавес-младший озвучил план Сергей Ковалёв: Моё дело — не обсуждать Стивенсона, а навешать Альваресу Линарес — о поединке с Ломаченко: Я не сдамся без боя!
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ-2018 оставит Россию без денег333
Предсказан результат сборной РФ на ЧМ-201813
Знарок пожалел сборную России24
Отец Кожевниковой «напал» на Третьяка112
Определен возможный победитель ЧМ-20187
Видео
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение