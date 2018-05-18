Реванш Головкина и Альвареса уже 15 сентября? Де Ла Хойя излучает оптимизм

Любителям бокса, которые жаждут продолжения выяснения отношений Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО), не стоит терять надежды увидеть их реванш уже 15 сентября. Во всяком случае, глава компании Golden Boy Promotions и промоутер Канело Оскар Де Ла Хойя не скрывает оптимизма и доволен тем, как всё продвигается.

Напомним, что первый бой Альварес и Головкин провели в сентябре прошлого года, завершив встречу вничью. Реванш планировался на 5 мая, но из-за провальных допинг-тестов мексиканца сорвался, и в итоге в назначенную дату Геннадий менее чем за два раунда расправился с Ванесом Мартиросяном

«Я на 75 процентов уверен, что мы сможем договориться и провести реванш в сентябре, поскольку очень уж пренебрежительные заявления доносятся со стороны команды Головкина. Хотя, конечно, каждый использует свою тактику для переговоров, — цитирует Де Ла Хойю AFP. — Тем не менее, могу сказать, что сейчас я процентов на 75 уверен (в том, что бой состоится) и счастлив процессам, происходящим в последние несколько дней».

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