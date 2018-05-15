С Головкиным или нет, Канело проведёт следующий бой в сентябре — промоутер

Даже если не удастся договориться о реванше с Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), мексиканец Канело Альварес (49-1-2, 34 КО) всё равно проведёт поединок 15 сентября против лучшего из тех, с кем удастся наладить контакт. При этом у Альвареса не скрывают, что нацелены на повторный поединок именно с казахстанским 3G, однако сомневаются, что встретят ответное желание.

«Головкин не хочет драться, — утверждает промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя. — Но, независимо от этого, Канело будет драться в сентябре. Так или иначе, Канело проведёт бой в сентябре, и наш приоритет в том, чтобы его соперником стал Головкин. Соперником Канело в любом случае станет сильнейший из доступных боксёров, но мы хотим GGG».

Напомним, что первый бой Альварес и Головкин провели в сентябре прошлого года, но не смогли определить победителя, отбоксировав вничью. Реванш был запланирован на 5 мая, но сорвался из-за положительных допинг-тестов Канело.

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