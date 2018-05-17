У Канело довольны шумихой: реванш с Головкиным будет ещё резонанснее

75%. Такова нынешняя оценка от промоутера Оскара Де Ла Хойи возможности проведения 15 сентября матча-реванша между средневесами Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). Он утверждает, что за последние несколько дней произошёл некоторый прогресс в переговорах.

«Имидж Канело немного пострадал в Штатах. Но знаете что? Я всегда говорил, что ты хорош настолько, насколько был хорош в последнем по счёту бою. А с Канело всё окей, он хочет драться», — сбивчиво рассказал Оскар агентству AFP.

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По его мнению, из-за связанной с допинг-скандалом кутерьмы и ругани между командами Альвареса и Головкина их ответный поединок будет разрекламирован до невообразимых масштабов.

«Сауль хочет доказать, что ни в чём не виноват, что всё это невинная ошибка, — продолжил Де Ла Хойя. — Самое забавное, что я после этого скандала уже не раз катался в Мексику, и когда там был, спрашивал людей — мол, что думаете по поводу этих новостей о Канело? А они такие: каких новостей?»

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