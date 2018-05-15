Гловацки: Мечтаю о реванше с Усиком

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) поляк Кшиштоф Гловацки (30-1, 19 КО) в интервью TVP Sport признался, что мечтает о реванше с украинским чемпионом WBC/WBO, финалистом турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) Александром Усиком (14-0, 11 КО).

«Усик — это соперник моей мечты, — как всегда искренен Гловацки. — А с кем ещё? Он победил меня. Понятно же, что я хочу реваншироваться. Тогда я не сделал в ринге всё то, что должен был сделать. Знаю, что мог драться намного лучше».

Напомним, в сентябре 2016-го года в Гданьске (Польша) Усик отобрал чемпионский титул у поляка, перебоксировав того единогласным судейским решением: 117:111, 119:109 и 117:111.

12 мая поляк быстро уничтожил колумбийца Сантандера Сильгадо (28-5, 22 КО). Рассказывает Гловацки: «Почувствовал, что моя мощь вернулась. В последних поединках мои удары были не такими как прежде. А теперь мощь вернулась, а вместе с ней вернулось желание боксировать дальше, работать над остальными компонентами бокса».

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