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Альварес исключен из рейтинга WBC
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Боксер Альварес исключен из рейтинга WBC за отказ проходить допинг-тесты 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Мексиканский боксер Сауль Альварес исключен из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC) за отказ войти в антидопинговую программу "Чистый бокс". Об этом в своем Twitter сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.
В начале марта стало известно, что допинг-проба Альвареса, взятая в рамках добровольного тестирования в преддверии повторного поединка против казахстанца Геннадия Головкина, дала положительный результат на кленбутерол. В заявлении промоутерской компании отмечалось, что запрещенное вещество попало в организм боксера с зараженным мясом, из-за которого в последние годы пострадали десятки мексиканских спортсменов. Дополнительные пробы, сданные спортсменом 2, 5 и 9 марта, дали отрицательный результат. Альварес получил однолетнюю дисквалификацию, однако ее срок был сокращен до шести месяцев в связи с тем, что боксер сотрудничал со следствием.
"Он был исключен из рейтинга, потому что отказался принимать участие в программе "Чистый бокс", как прописано в правилах, — написал Сулейман. — Он вернется в рейтинг, как только согласится стать частью программы".
"Чистый бокс" — совместная антидопинговая программа WBC и Всемирного антидопингового агентства.
В апреле Альварес объявил об отмене поединка с Головкиным, повторный бой должен был пройти в Лас-Вегасе в мае, первый поединок между ними, который состоялся 17 сентября 2017 года, закончился вничью.
В послужном списке 27-летнего Альвареса 49 побед (34 нокаутом), одно поражение и две ничьи.
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