Российский боксер Чудинов начал подготовку к следующему бою у тренера Гассиева и Головкина

В марте текущего года генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что Чудинов проведет бой 22 июля в Москве во время празднования Международного дня бокса.

"Я поехал готовиться и набираться профессионального опыта к лучшему тренеру в мире Абелю Санчесу, работать рядом с Геннадием Головкиным и Муратом Гассиевым в дружеской атмосфере, сказал Чудинов. — Во время моего последнего боя в Сочи мы пообщались с Абелем и договорились о моей поездке к нему в тренировочный лагерь. Конечно, буду очень скучать по родине, но это просто необходимый опыт".

В послужном списке 30-летнего Чудинова 21 победа (13 нокаутом), два поражения и две ничьи. Он владел титулом временного чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в 2014 году, один раз его защитил, а в 2015-м расстался с ним, проиграв британцу Крису Юбенку — младшему техническим нокаутом в 12-м раунде.