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Российский боксер Чудинов начал подготовку к следующему бою у тренера Гассиева и Головкина
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Российский боксер Чудинов начал подготовку к следующему бою у тренера Гассиева и Головкина 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Бывший временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Федор Чудинов начал подготовку к своему следующему поединку в тренировочном лагере мексиканского специалиста Абеля Санчеса, под руководством которого тренируются казахстанец Геннадий Головкин и россиянин Мурат Гассиев. Об этом рассказал сам спортсмен, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.
В марте текущего года генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что Чудинов проведет бой 22 июля в Москве во время празднования Международного дня бокса.
"Я поехал готовиться и набираться профессионального опыта к лучшему тренеру в мире Абелю Санчесу, работать рядом с Геннадием Головкиным и Муратом Гассиевым в дружеской атмосфере, сказал Чудинов. — Во время моего последнего боя в Сочи мы пообщались с Абелем и договорились о моей поездке к нему в тренировочный лагерь. Конечно, буду очень скучать по родине, но это просто необходимый опыт".
В послужном списке 30-летнего Чудинова 21 победа (13 нокаутом), два поражения и две ничьи. Он владел титулом временного чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в 2014 году, один раз его защитил, а в 2015-м расстался с ним, проиграв британцу Крису Юбенку — младшему техническим нокаутом в 12-м раунде.
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