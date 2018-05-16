Харитонов вернется на ринг

Знаменитый российский боксер вернется на ринг в мае

37-летний спортсмен встретится с Антоном Вязигиным. Поединок состоится в Санкт-Петербурге и станет главным событием турнира М-1 Challehge 92, который пройдет в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума.

Свой крайний бой Харитонов провел 25 февраля 2018 года против представителя США Джоуи Бельтрана, в котором одержал победу. На счету россиянина 33 боя в MMA, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений.

Антон Вязигин в марте одолел нокаутом за 16 секунд азербайджанского бойца Заура Гаджибабаева. Всего в активе спортсмена девять побед в 11 поединках, из которых шесть одержаны нокаутом.

Ранее Харитонов рассказал о своем отношении к конфликту братьев Емельяненко.