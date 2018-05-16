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Харитонов вернется на ринг
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Знаменитый российский боксер вернется на ринг в мае 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: sherdog.com
Российский боксер Сергей Харитонов проведет бой 24 мая, сообщает "Советский спорт".
37-летний спортсмен встретится с Антоном Вязигиным. Поединок состоится в Санкт-Петербурге и станет главным событием турнира М-1 Challehge 92, который пройдет в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума.
Свой крайний бой Харитонов провел 25 февраля 2018 года против представителя США Джоуи Бельтрана, в котором одержал победу. На счету россиянина 33 боя в MMA, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений.
Антон Вязигин в марте одолел нокаутом за 16 секунд азербайджанского бойца Заура Гаджибабаева. Всего в активе спортсмена девять побед в 11 поединках, из которых шесть одержаны нокаутом.
Ранее Харитонов рассказал о своем отношении к конфликту братьев Емельяненко.
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