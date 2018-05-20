Канадец Стивенсон в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBC

Чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) канадец Адонис Стивенсон защитил свой титул в поединке против шведа Баду Джека, сообщает ТАСС

12-раундовый бой в весовой категории до 79,38 кг состоялся в Торонто и завершился вничью.

40-летний боксер защитил свой титул чемпиона мира в девятый раз с 2013 года.

На счету спортсмена 29 побед, одно поражение и одна ничья.