Стивенсон в девятый раз защитил титул чемпиона мира

Чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) канадец Адонис Стивенсон защитил свой титул в поединке против шведа Баду Джека, сообщает ТАСС.
12-раундовый бой в весовой категории до 79,38 кг состоялся в Торонто и завершился вничью.
40-летний боксер защитил свой титул чемпиона мира в девятый раз с 2013 года.
На счету спортсмена 29 побед, одно поражение и одна ничья.
Ранее сообщалось, что российский боксер Артур Бетербиев, чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг, хочет провести бой со Стивенсоном.