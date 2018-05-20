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Стивенсон в девятый раз защитил титул чемпиона мира
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Канадец Стивенсон в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBC 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) канадец Адонис Стивенсон защитил свой титул в поединке против шведа Баду Джека, сообщает ТАСС.
12-раундовый бой в весовой категории до 79,38 кг состоялся в Торонто и завершился вничью.
40-летний боксер защитил свой титул чемпиона мира в девятый раз с 2013 года.
На счету спортсмена 29 побед, одно поражение и одна ничья.
Ранее сообщалось, что российский боксер Артур Бетербиев, чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг, хочет провести бой со Стивенсоном.
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