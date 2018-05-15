Альварес побьёт Ковалёва и всех остальных чемпионов-полутяжей — промоутер

Ивон Мишель , промоутер непобеждённого колумбийского полутяжеловеса Элейдера Альвареса (23-0, 11 КО), очень рад, что его подопечный после долгих лет безрезультатного ожидания во главе рейтинга WBC наконец-то получит возможность заявить о себе во всеуслышанье, победив обладателя титула WBO из России Сергея Ковалёва (32-2-1, 28 КО). А дальше для Элейдера всё пойдёт по накатанной и будет только лучше.

Напомним, что поединок запланирован на 4 августа в Атлантик-Сити (США).

«Он занимал позицию первого претендента (на титул WBC) с 2015 года. Он бывшая звезда любительского ринга, участвовал в пекинской Олимпиаде (2008 года), взял золотую медаль Панамериканских игр в 2007-м, — напоминает Мишель. — Элейдер — один из считанных бойцов в Америке с положительным рекордом в поединках против кубинцев, он трижды выигрывал у победителя последней Олимпиады Хулио Сесара Ла Круса. Говорю вам: Альварес — номер один, лучший в мире претендент».

«Да, мы получили бой (с Ковалёвым), потому что другая кандидатура отпала. Но Элейдер превосходит Маркуса Брауна благодаря опыту. Уверен, что Альварес побьёт любого другого претендента. Более того, не сомневаюсь, что Элейдер справился бы с каждым из четырёх действующих чемпионов мира. Не сомневаюсь в этом ни секунды », — заявил Ивон.

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По материалам BoxingScene

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