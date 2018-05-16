Отто Валлин может попробовать «отоварить» Хелениуса ближе к осени — СМИ

Финский супертяжеловес Роберт Хелениус (26-2, 16 КО), который после некоторого периода «подачи надежд» деградировал как боксёр и пошёл по наклонной вниз, попытается реанимировать карьеру в рискованном поединке с небитым чемпионом Евросоюза Отто Валлином (20-0, КО) из Швеции.

Европейский боксёрский союз назначил Роберта обязательным претендентом на региональный титул Валлина.

В прошлом месяце Валлин перебоксировал Адриана Граната , а Хелениус в марте с большим трудом управился с белорусским джорнименом Юрием Быховцевым — не в последнюю очередь из-за травмированной правой руки, которая беспокоит его большую часть карьеры.

Если такой бой состоится, его назначат на дату в августе-сентябре, пишет BoxingScene.

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